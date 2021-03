Diretoria do Guarani analisa renovações para sequência da temporada

26/03/2021 | 20:20



Em meio à paralisação do Campeonato Paulista por conta do decreto do governo estadual de São Paulo, a diretoria do Guarani vai aproveitar o tempo livre para discutir o futuro de alguns jogadores que não têm contrato até o fim da temporada.

A prioridade da diretoria é o atacante Bruno Sávio, que tem vínculo com o Guarani até 24 de maio. Titular desde a Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado, o jogador tem 40 partidas e três gols com a camisa alviverde.

Além de Bruno Sávio, os jogadores do atual elenco que possuem contrato até o fim do Paulistão são os zagueiros Romércio e Victor Ramon, o lateral-direito Éder Sciola e o atacante Matheus Davó.

Enquanto isso, o técnico Allan Aal segue trabalhando com o atual elenco esperando a retomada do Campeonato Paulista. Nesta sexta-feira, o governo estadual prorrogou a fase emergencial até o dia 11 de abril.

O Guarani foi para a paralisação do campeonato na vice-liderança do Grupo D, com cinco pontos conquistados em quatro jogos.