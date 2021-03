Ribeirão Pires mantém aulas presenciais suspensas até 30 de maio na rede municipal

Do Diário do Grande ABC



26/03/2021 | 20:01



A Prefeitura de Ribeirão Pires publicou, nesta sexta-feira (26), decretoque prorroga novamente o retorno de atividades presenciais em escolas públicas e particulares da cidade. A rede municipal tem data prevista para a volta às aulas presenciais no dia 30 de maio. Para as redes estadual e particular, as atividades com alunos dentro das unidades poderão ser retomadas a partir de 21 de abril. A previsão anterior era 5 de abril para todas as redes de ensino.

O decreto ressalta que a nova previsão de retomada das aulas presenciais, seguindo todos os protocolos sanitários estabelecidos, está condicionada ao cenário da pandemia no município. O retorno para a rede particular, a partir do dia 21 de abril, fica a cargo dos proprietários das instituições, que poderão optar por manter o ensino remoto. Para a rede estadual, a retomada ficará a cargo da Secretaria de Educação do Estado, mas também está condicionada às condições epidemiológicas locais. A suspensão das atividades presenciais vale para todos os segmentos: Infantil, Fundamental, Médio, Superior, Cursos Profissionalizantes e Técnicos.

As escolas da rede municipal vão manter até 30 de maio as atividades do ensino remoto pelo programa Educa Ribeirão. Entre 29 de março e 4 de abril não haverá aulas em razão da antecipação de feriados deste ano – mais uma medida de reforço para o controle do coronavírus adotada por todas as cidades do Grande ABC, inclusive Ribeirão Pires.

Na quarta-feira (24), o Governo Estadual anunciou cronograma de imunização dos profissionais da Educação – redes pública e provada. A partir do dia 12 de abril, os trabalhadores com idade a partir de 47 anos que atuam dentro das escolas começarão a ser imunizados contra o coronavírus. O anúncio atende reivindicação feita pela Prefeitura de Ribeirão Pires desde janeiro deste ano.