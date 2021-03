Consórcio apresenta intenção de compra de duas milhões de doses da vacina da AstraZeneca

Do Diário do Grande ABC



26/03/2021 | 19:57



O Consórcio Intermunicipal Grande ABC apresentou, nesta sexta-feira (26), intenção de compra de dois milhões de doses da vacina AZD1222, desenvolvida pela empresa farmacêutica AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford.

A iniciativa é parte do esforço das prefeituras do Grande ABC para viabilizar a aquisição de mais vacinas contra a Covid-19 para a população das sete cidades. Desde fevereiro, a entidade regional tem realizado reuniões com laboratórios e protocolado intenção de compra de imunizantes.

O presidente do Consórcio ABC e prefeito de Santo André, Paulo Serra, afirmou que a estratégia das prefeituras para vencer o novo coronavírus é o trabalho em conjunto

“A vacina é a solução definitiva contra o novo coronavírus, por isso, seguimos nos reunindo com os laboratórios. Não estamos poupando esforços para a aquisição de mais imunizantes para podermos vacinar o quanto antes a nossa gente”, disse Paulo Serra.