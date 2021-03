GM é a quinta montadora da região a suspender produção

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



26/03/2021 | 19:43



A GM (General Motors) é a quinta montadora do Grande ABC a anunciar a suspensão da produção em virtude do superferiado que começa amanhã (27) e se estende até domingo de Páscoa, 4 de abril, com o intuito de frear o crescimento dos casos de Covid e desafogar os leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) com ocupação acima de 90% na região. Com isso, em torno de 30,5 mil trabalhadores que atuam nas companhias ficarão em casa nesse período.

A fabricante de São Caetano estava aguardando a divulgação do decreto municipal, divulgado hoje, que estabelece feriado durante toda a semana que vem. “De acordo com o direcionamento da Prefeitura de antecipar feriados, a GM vai suspender temporariamente as operações na fábrica de São Caetano entre 29 de março e 2 de abril, retomando as atividades em 5 de abril", diz a empresa, em nota.

De acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos de São Caetano, houve votação entre os trabalhadores para que fosse avaliada a aprovação de antecipar também na fábrica os feriados de aniversário da cidade deste e do ano que vem, em 28 de julho, assim como o Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro, também dos dois anos. O outro dia se refere ao já tradicional feriado de Páscoa, a Sexta-feira Santa.

O presidente do sindicato, Aparecido Inácio da Silva, o Cidão, afirma que trabalhadores que eventualmente forem escalados para trabalhar serão remunerados com horas extras de 100%. E que, como o feriado da Consciência Negra vai cair em fim de semana, essas horas serão creditadas em banco para garantir a folga do empregado, independentemente do saldo.

A produção da Volkswagem já está paralisada desde quarta-feira, dia 24, e retorna em 5 de abril. A Mercedes-Benz e a Scania iniciaram hoje o período de suspensão. O retorno será também no dia 5. A partir de então, a Mercedes informou que haverá férias coletivas para o chão de fábrica, em grupos de 1.200 trabalhadores afastados por 12 dias. O revezamento poderá se estender até o fim de maio, ou terminar antes, dependendo da evolução da pandemia.

A Toyota e a Dura Automotive suspendem as atividades a partir de segunda-feira, com retorno também no dia 5. Conforme o Diário mostrou em reportagem no dia 21, até 19% do quadro de funcionários das fabricantes já foi contaminado pelo novo coronavírus. Dos cerca 30,5 mil trabalhadores das cinco montadoras da região, 4.405 se afastaram desde o início da pandemia, há um ano. Desses, 11 vieram a óbito ­- ontem, um colaborador da GM, que até então não tinha apresentado vítima fatal da Covid, morreu.