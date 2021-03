No Flamengo, Gabriel pede para jogar e deve fazer sua estreia na temporada

26/03/2021 | 17:45



Gabriel já tem data marcada para reaparecer no Flamengo: vai ser neste sábado, às 21h, no estádio Elcyr Resende, em Saquarema, diante do Boavista, pelo Campeonato Carioca. O atacante vinha treinando com o elenco titular, que se juntará ao restante do grupo na apenas na segunda-feira, mas a lesão de Pedro na vitória sobre o Botafogo por 2 a 0 ajudou a antecipar a estreia do astro rubro-negro na temporada.

No treino desta sexta-feira, o camisa 9 pediu para retornar ao time e, por isso, está relacionado. Principal nome do elenco, Gabigol roubou a cena no último dia de férias após a conquista do Campeonato Brasileiro. Ele foi flagrado em um cassino clandestino no dia 14 de março em São Paulo. A Polícia fechou o estabelecimento e encaminhou o atleta e cerca de 150 pessoas à Delegacia de Crimes contra a Saúde Pública.

O episódio ocorreu em um momento que festas e aglomerações estão proibidas por meio de um decreto estadual para ajudar a conter a escalada da pandemia. Visivelmente constrangido, o jogador disse em entrevista à TV Globo que sua ida ao local foi "falta de sensibilidade". Pela transgressão, o Ministério Público de São Paulo pediu multa de 100 salários mínimos, que deverão ser destinados ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente.

O Flamengo lidera de forma isolada o Campeonato Carioca com 12 pontos em cinco jogos. Nessas partidas iniciais do torneio, o time da Gávea vem mesclando alguns reservas do time principal com garotos da base. O destaque fica por conta de Rodrigo Muniz. Ele é o artilheiro do torneio com cinco gols. O confronto contra o Boavista vai ser o último a ser comandado pelo técnico interino Maurício Souza.

Neste período de preparação especial para os atletas, o técnico Rogério Ceni já começa a se planejar para a primeira final do Flamengo no ano. No dia 11 de abril, o rubro-negro disputa o título da Supercopa do Brasil contra o Palmeiras, no estádio Mané Garrincha, em Brasília.