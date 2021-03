Cruzeiros retornam às Bahamas em julho de 2021

Redação

Tradicional ponto de parada de cruzeiros, as Bahamas devem voltar a receber navios a partir de julho deste ano. A previsão é de que a embarcação Crystal Serenity, da armadora Crystal Cruises, ofereça roteiros que saem de Nassau e Bimini, passando por ilhas como Harbour Island, Great Exuma, San Salvador e Long Island.

“A Crystal Cruises será registrada como a única linha de cruzeiros que oferece viagens apenas às Bahamas, que destacam as características e experiências exclusivas que os viajantes podem encontrar aqui em nossas ilhas, e o apoio que esses cruzeiros trarão a várias comunidades dentro do país será enorme”, disse o Ministro do Turismo e Aviação das Bahamas, Dionisio D’Aguilar. “Os hóspedes encontrarão um amplo espaço para passear e uma recepção calorosa do povo deste destino único”, completou.

Todos os viajantes que embarcarem nos cruzeiros experimentarão os mais altos padrões de práticas de saúde e segurança graças à combinação dos extensos protocolos Crystal Clean + 4.0, da Crystal Cruises, e ao programa de certificação Bahamas Clean & Pristine. Para informações sobre imunizações e requisitos de entrada nas Ilhas das Bahamas, acesse o site.

