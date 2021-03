7 curiosidades sobre a florada das cerejeiras no Japão

Redação

É na primavera, com o nascer das flores, que um dos mais belos e coloridos espetáculos da natureza ocorre no Japão. Associada à alegria e ao clima de renovação, a estação marca o início do Hanami, também conhecido como florada das cerejeiras.

Enquanto ainda não é possível viajar e se apaixonar pelos tons de rosa que cobrirão o Japão entre o fim de março e começo de abril, a Quickly Travel, agência especializada no destino, separou algumas curiosidades incríveis sobre o Hanami. Confira!

Curiosidades sobre a florada das cerejeiras no Japão

1. Sakura

Além de ser um nome feminino muito popular no Japão, Sakura significa flor de cerejeira em japonês. Para os nativos, a palavra expressa a beleza feminina, além de simbolizar amor, felicidade, renovação e esperança.

2. Ano novo, vida nova

Para os japoneses, o Hanami representa o fim de um ciclo e o começo de outro novo. O mês de abril, aliás, marca o início do ano letivo, fiscal e até mesmo a estreia dos recém formados no mercado de trabalho. Tal fato acompanha o término do rigoroso inverno no país e a crescente empolgação da população para se fazer passeios ao ar livre.

3. Mais de 600!

Estima-se que no Japão existam mais de 600 espécies diferentes de Sakuras espalhadas por todo país. A mais comum delas é a somei-yoshino, que é a representação padrão da flor de cerejeira, com cinco pétalas e coloração rosa claro, quase branco. No entanto, há espécies que variam muito, como a Prunus Kazan, que apresenta até 28 pétalas.

4. Na flor da idade

A mais velha cerejeira do Japão está situada na cidade Hokuto, em Yamanashi, e atende pelo nome de Jindai Zakura. São quase 2 mil anos de vida. Segundo historiadores, a árvore “morreu” em algum momento do século 8, mas foi salva graças às orações de Nichiren, um importante monge budista.

5. Não é rosa

Você pode até dizer que sim, mas para os japoneses a cor da cerejeira não é rosa. Dada a importância da flor para o país e a grande variedade de tonalidades existentes entre as espécies, uma nova coloração foi criada, a sakura-iro. O tom, aliás, é bastante utilizado na cultura japonesa e está presente em uma grande variedade de animes.

6. Não é feriado, mas é como se fosse

Além de uma cor própria, a Sakura tem um dia para chamar de seu. A data é celebrada anualmente no dia 27 de março, período que geralmente marca o início da floração.

7. Sakura ou coroa?

O verso da moeda de 100 ienes, uma das mais populares do Japão, também reitera a importância da Sakura para aos japoneses. O crisântemo, flor nacional oficial do país, ilustra a moeda de 50 ienes.

