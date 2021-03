Nova skill da Alexa entrega game show sobre futebol

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



26/03/2021 | 16:48



Os fãs de futebol agora podem se divertir com um game show sobre o esporte controlado pela Alexa, a assistente virtual da Amazon, e idealizado pelo portal UOL. Formado por perguntas sobre o momento atual e acontecimentos históricos, o chamado Desafio UOL vai testar o conhecimento do público sobre o mundo da bola.

O jogo funciona de maneira simples: a Alexa faz um total de 15 perguntas ao usuário. Cada resposta correta vale uma pontuação diferente de acordo com seu nível de complexidade, sendo que as fáceis somam 5 pontos, as médias, 7, e as difíceis, 10. Para ganhar o game, é necessário acertar todas as 15 respostas. O jogador ganha uma dica por nível de dificuldade para ajudá-lo chegar até o final do game.

Para jogar o Desafio UOL, basta ter a Alexa instalada no celular (disponível para Android e iOS) ou contar com algum dispositivo integrado à assistente de voz, como os produtos da linha Echo. Depois, é preciso ativar a skill no smartphone. Para isso, é necessário buscar “Desafio UOL” no campo “Skills e jogos”. Após a ativação, o conteúdo já estará disponível e poderá ser aberto por meio do comando de voz “Alexa, jogar o Desafio UOL”.

Vale destacar que, em seu lançamento, o Desafio UOL conta com perguntas exclusivamente sobre futebol, mas a intenção é expandir as questões do jogo para outros esportes.