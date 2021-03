Como fazer um site: curso gratuito online ensina WordPress

Da Redação

Do 33Giga



26/03/2021 | 16:48



A KingHost, empresa de soluções digitais, está lançando gratuitamente curso completo de como criar, configurar e lançar um site em WordPress. Conhecido como WP, trata-se do gerenciador de conteúdo mais utilizado no mundo. Para se inscrever, clique aqui.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Com o nome de “WordPress do Zero”, todas as aulas são realizadas por meio de vídeos que foram gravados por próprios funcionários da KingHost. Não é necessário conhecimento técnico e as palestras abordam desde os princípios básicos de WP, passando por configurações essenciais, identidade visual, dicas para deixar o seu site mais profissional, gerar mais acessos e posicioná-lo nas primeiras páginas do Google.

O curso conta com quatro horas de aula, dividido por seis módulos. Ele possui material didático para acompanhamento e tem certificado que fica disponível após o aluno concluir 80% do conteúdo. Além disso, os 32 vídeos do curso estarão disponíveis por até um ano na plataforma Tudo de Share.