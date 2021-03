Como excluir uma página do Facebook?

Bianca Bellucci

26/03/2021 | 16:48



As páginas do Facebook são usadas por quem quer se comunicar de maneira profissional com o público. Conteúdos de projetos abandonados ou pouco atualizados, no entanto, podem mais atrapalhar o usuário do que ajudar. Caso você se encontre nessa situação, saiba que é simples excluir a página. A seguir, o 33Giga ensina o passo a passo. É válido destacar, porém, que o procedimento só pode ser realizado pelos administradores e pode ser revertido em um prazo de 14 dias.

1. Acesse a página do Facebook que você quer excluir. No menu da lateral esquerda, role até o final e aperte “Configurações”.

2. Dentro do item “Geral”, desça a tela até o fim e clique em “Remover Página”.

3. Aperte “Excluir (nome da página)”.

4. Confirme a ação selecionando o botão “Excluir Página”. Pronto! Ela sairá do ar, mas poderá ser revivida em um período de 14 dias. Se o administrador não solicitar o pedido, no entanto, será apagada permanentemente.

