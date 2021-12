Como fazer arroz e mais: veja 5 apps e sites que te ajudam a cozinhar

Bianca Bellucci

Cozinhar foi uma das formas adotadas por muitos brasileiros para passar as horas ociosas em casa durante a pandemia de covid-19. Até porque não é necessário ser nenhum expert para sair da rotina e preparar comidas deliciosas. Basta seguir à risca os passos das receitas. Para incrementar o seu cardápio, inclusive, existe uma série de aplicativos e sites especializados no assunto. Aqui, o 33Giga separou cinco que são referência.

1. TudoGostoso

Um dos sites e aplicativos (Android e iOS) mais populares quando o assunto é receitas. Separa as delícias por categorias, como bolos e tortas, carnes, peixes e frutos do mar, massas, entre outros. Com mais de 195 mil receitas cadastradas pelos próprios usuários, é possível encontrar todo tipo de gostosura com diferentes níveis de dificuldade. O mais legal é que há muita interação nos comentários, sendo fácil tirar dúvidas sobre os ingredientes e o modo de preparo.

2. CyberCook

Desenvolvida pelo Carrefour, a plataforma oferece mais de 100 mil receitas enviadas pelos internautas, entre doces, carnes, risotos e muito mais. Aqui, o diferencial está no conteúdo superdetalhado. É possível, por exemplo, saber as calorias da delícia. Outro recurso legal são as caixinhas interativas ao lado dos ingredientes, para marcar e não esquecer nada. Isso sem contar o botão que indica como o usuário pode aproveitar o que sobrou da receita. Está disponível na versão para navegador e via aplicativo para Android.

3. Panelinha

Panelinha é o site da chef Rita Lobo, conhecida por comandar o programa “Cozinha Prática”, exibido pelo canal a cabo GNT. Na aba “Receitas”, o usuário encontra as gostosuras separadas por categoria, como prato principal, marmita e happy hour. O destaque, no entanto, fica para a sessão logo no início da tela. Em “Economize na Feira”, é possível encontrar sugestões com alimentos da época, que têm preço mais baixo. Já quem curte acompanhar o passo a passo por vídeo, pode conferir o perfil da cozinheira no YouTube.

4. Petitchef

Disponível via navegador e por aplicativo para Android e iOS, o Petitchef é uma plataforma gringa que conta com uma versão em português de Portugal. As pequenas diferenças no idioma, no entanto, não atrapalham em nada a experiência de encontrar receitas deliciosas. É possível pesquisar gostosuras de acordo com a categoria e acompanhar o passo a passo em fotos e vídeos. Ainda dá para montar o seu próprio livro de receitas e acessar o “Menu do Dia”, que traz novas sugestões diariamente.

5. Cozinha Fit & Fat

Essa dica é para quem está em busca de uma alimentação mais saudável, mas que não quer abrir mão de receitas deliciosas. Via site e aplicativo para Android e iOS, a chef Nathália Araújo oferece delícias que focam no equilíbrio. É possível encontrar desde sopa detox até bolovo, passando por combinações diferentonas, como o bolo de beterraba com banana. Nem todo conteúdo do app, no entanto, está aberto. Para ter acesso completo, é necessário pagar uma mensalidade. Os preços começam em R$ 10,90 por trimestre.