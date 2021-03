Léo Jabá é apresentado e promete muito empenho para orgulhar o pai vascaíno

26/03/2021 | 15:45



O Vasco apresentou nesta sexta-feira seu quarto reforço para a temporada. O atacante Léo Jabá, revelado pelo Corinthians, e emprestado pelo PAOK, da Grécia, assinou até o fim do ano para realizar o sonho do pai, vascaíno e que sempre sonhou vê-lo defendendo as cores do clube carioca.

Léo Jabá se junta a Zeca, Ernando e Marquinhos Gabriel, que até já estrearam no time. O volante Matheus Jesus, do Corinthians, pode ser o próximo a reforçar o time cruzmaltino, que tem como meta retornar à elite nacional no fim do ano.

"Meu pai ficou muito emocionado. Ele é da Bahia e, no Nordeste, você sabe como é a torcida. Meu pai é vascaíno e quando falei que ia para o Vasco ele ficou arrepiado e até chorou", revelou Léo Jabá, apresentado com a camisa 7 que o ídolo Edmundo brilhou. "Eu queria estar aqui. E essa camisa vai para ele", afirmou, anunciando que presenteará seu pai.

O contrato segue os moldes de outros reforços: é por produtividade, com os cariocas apenas pagando uma pequena parcela. O jogador tem de fazer um certo número de jogos até o meio do ano, senão o contrato é rescindido sem custos.

Confiante em dar muito certo no Rio, o ex-corintiano já se coloca à disposição não apenas como atacante de beirada, mas também como falso 9. E faz média com a torcida. "Não vejo a hora de voltar a torcida para eu ter o caldeirão (de São Januário) a meu favor", discursou. "Sei da responsabilidade que carrego comigo a partir de hoje. Estou muito motivado e espero retribuir em campo da melhor forma. Entrega nunca vai faltar."

Por pouco, porém, o destino de Léo Jabá não foi o centro-oeste. Ele chegou a fazer exames médicos no Atlético-GO. "Cheguei a ir para Goiânia, combinamos algumas coisas, mas quando chegamos lá não foi o que estava combinado. Então voltei para São Paulo. Quando surgiu a oportunidade de vir para o Vasco não pensei duas vezes."

Festejou o acerto e se apresentou para quem ainda não o conhece. "Tenho características de força e velocidade. Jogo pelas beiradas, mas também posso jogar pelo meio como falso 9", enfatizou.