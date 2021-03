26/03/2021 | 15:11



Laerte de 69 anos de idade compartilhou com seus fãs e seguidores do Twitter que tomou a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus no dia 26 de março.

A cartunista postou uma foto usando máscaras na frente do posto de saúde que tomou o imunizante, em São Paulo.

Para quem não lembra, no começo do ano de 2021, a artista foi diagnosticada com o vírus e chegou até a ficar internada por dez dias no Instituto do Coração, em São Paulo, para fazer um tratamento bem acompanhado.