Após ser acusada de fazer cirurgias plásticas, ex-modelo revela queimaduras no rosto: Só quero chorar

26/03/2021 | 15:11



Brandi Glanville, uma das estrelas do reality show The Real Housewives of Beverly Hills, decidiu abrir o jogo sobre sua aparência após boatos de que teria feito uma cirurgia plástica. A ex-modelo, de 48 anos de idade, ficou muito ofendida após o jornal Daily Mail publicar uma matéria para falar sobre seu rosto durante uma entrevista que ela concedeu a um canal de TV.

Tentando explicar o motivo de estar diferente em frente as câmeras, Brandi revelou que sofreu um acidente durante um tratamento estético e que teve queimaduras de segundo grau no rosto.

Então, isso aconteceu comigo em dezembro. Queimaduras de segundo grau em todo o rosto de um acidente com uma luz de psoríase. Ainda estou me curando e realmente não queria compartilhar essas fotos, mas já que o Daily Mail está atacando minha aparência.

Em resposta aos seus mais de 800 mil seguidores no Twitter, ela explicou:

Estou bem, mas aconteceu em dezembro. Ainda estou inchada e tem pessoas atacando minha aparência, o que só faz com que eu sinta que nunca mais vou sair de casa e só quero chorar.

Ela ainda disse que engordou alguns quilos devido a pandemia e que esta diferente pela ação da idade.

Eu não fiz cirurgia plástica no rosto! Estou 10 anos mais velha e com 7 kg a mais no momento, então meu rosto está um pouco inchado. Minhas pálpebras estão um pouco mais pesadas, minhas sobrancelhas caíram, é chamado de envelhecimento, mas obrigada por fazerem com que eu me sinta uma idiota.