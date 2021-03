Giovanna Ewbank revela que Bruno Gagliasso irá se mudar para a Espanha - e dá a entender que participará de uma série da Disney!

26/03/2021 | 15:11



Como você viu, Bruno Gagliasso irá estrear sua primeira produção na Netflix - uma série chamada Santo, na qual ele viverá um policial federal. Essa notícia, no entanto, não parece ter agradado muito aos filhos do ator - já que, para gravar a produção, ele terá que se mudar para a Espanha até que o trabalho esteja concluído, e não poderá retornar para ver a família por conta da pandemia do novo coronavírus.

O drama familiar foi contado por Giovanna Ewbank em seu canal do YouTube na última quinta-feira, dia 25. A influenciadora explicou que Bruno não poderá voltar ao Brasil para não atrasar o cronograma da série, mas que não descarta a possibilidade de ir para o exterior com os filhos caso a situação do novo coronavírus seja controlada - mas entrega que a família já está sofrendo de saudade:

- Na semana que vem o Bruno estará indo para a Espanha, e a princípio vai gravar em Madri de agora né, abril, até agosto. Vocês não imaginam como eu estou em um estado de nervos e ansiedade, a Titi também já está tendo crise de choro pensando na saudade do pai. O Bruno não vai poder voltar para o Brasil, porque para ele voltar para gravar [na Espanha] ele teria que fazer quarentena, então ele perderia aí 20 dias de gravação. A ideia é que eu e as crianças, a gente vá pra Espanha em algum momento quando a pandemia der uma acalmada, mas a princípio nada disso é possível.

A YouTuber também revelou que parte da série será gravada no Brasil, de modo que existe a possibilidade de a família se encontrar quando isso acontecer:

- Quando o Bruno voltar da Espanha, ele ainda vai ter que ficar um mês na Bahia gravando a mesma série, então de repente a família toda vai [para lá]. Então assim, na nossa vida tudo muda de uma hora para a outra, então tudo que eu tô falando aqui pode ser que mude também, mas esse é o roteirinho da nossa vida esse ano.

A influenciadora ainda revelou que perdeu grande parte do espaço no qual grava vídeos para seu canal para o marido, que adaptou o cômodo para servir como sala de preparação para seu personagem. Ewbank contou que o esposo faz chamadas de vídeo com o elenco, mantém um quadro com inspirações para o personagem e até mesmo faz treinos físicos:

- O Bruno está se preparando para um personagem muito importante, vai ser a série espanhola de maior investimento [até o momento], onde ele vai ser o protagonista. É o primeiro trabalho internacional dele. Nesse momento de pandemia ele não está podendo se preparar pessoalmente com os atores e nem com a preparadora de elenco, então o que que o Bruno teve que fazer, ele pegou o Gioh inteiro pra ele, montou um estúdio de preparação e aí ninguém pode chegar aqui perto.

Enquanto isso, na vida de Gio?

Mas não é apenas Bruno que está se preparando para novos trabalhos: Gioh revelou que ela também irá assumir novos projetos esse ano - em um dos quais voltará a atuar!

- Fora isso, este ano eu tenho dois projetos que vão acontecer, mas eu não sei se eu posso falar muita coisa. Tem um projeto muito maneiro que vocês vão amar e que passa num mundo astrológico. Não posso falar mais nada, mas vai ser muito legal, eu já começo a gravar acho que no mês que vem. Tem um outro projeto que vai acontecer também mais pro final do ano, acho que vai ser entre setembro e novembro, vai ser uma coisa muito legal e que eu vou voltar a atuar.

Apesar de não ter dado mais informações sobre os futuros trabalhos, Ewbank revelou que o segundo projeto é uma série na qual irão participar outros nomes famosos da atuação - e deu a entender que trata-se nada menos de uma produção da Disney!

Além disso, Gio revelou que não mexe em seu cabelo desde que ficou grávida de Zyan, e prometeu três transformações ao longo do ano. Outra novidade da atriz é que a família está construindo um rancho sustentável, e que pretende se mudar para lá e passar um tempo no meio do mato quando a obra for concluída.

Confira o vídeo abaixo!