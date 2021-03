Do Diário do Grande ABC



26/03/2021 | 14:43



Nesta terça-feira (25), policiais militares de Diadema, divisa com São Paulo, prenderam quatro homens por tráfico de drogas após denúncia anônima. No local indicado, um prédio desativado atrás de uma tabacaria na Vila Guacuri, os agentes encontraram os indivíduos com uma balança, aparelho celular e mais de 70 kg de maconha. Os itens foram apreendidos e os homens presos.