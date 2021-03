Ribeirão Pires solicita inclusão de motoristas e cobradores no Plano de Vacinação contra Covid-19

Do dgabc.com.br



26/03/2021 | 13:17



O prefeito de Ribeirão Clóvis Volpi (PL) participou há pouco de uma reunião com representantes do Sintetra ABC (Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Grande ABC), na qual foi discutida a inclusão de motoristas e cobradores de ônibus no grupo prioritário da vacinação contra a Covid.

De imediato, o prefeito solicitou ao Consórcio Intermunicipal que articule essa questão junto ao Governo do Estado, a fim de que seja autorizada a inclusão desses profissionais no Plano de Vacinação. "Motoristas e cobradores estão expostos o tempo todo e correm muitos riscos", alertou o prefeito.

Na última quarta-feira (24), o Governo do Estado anunciou a inclusão de profissionais da Educação e da Segurança Pública no calendário de vacinação, que começam a ser imunizados já no próximo dia 5.