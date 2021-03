26/03/2021 | 13:10



O cantor e compositor Agnaldo Timóteo foi internado na UTI em um hospital no Rio de Janeiro no dia 17 de março por complicações da Covid-19. Apesar de ter apresentado pequena melhora na última segunda-feira, dia 22, o quadro clínico do cantor de 84 anos de idade parece ter se complicado.

De acordo com informações do colunista Ancelmo Gois divulgadas na noite da última quinta-feira, dia 25, Agnaldo segue na Unidade de Tratamento Intensivo e apresentou piora em sua evolução clínica.

Procurada, a assessoria de imprensa do compositor ainda não se pronunciou.