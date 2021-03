Gloria Pires se declara ao marido, Orlando Morais, que está na UTI com Covid-19

26/03/2021 | 13:10



Gloria Pires usou as redes sociais na manhã desta sexta-feira, dia 26, para publicar uma declaração ao marido, Orlando Morais, que está na UTI de um hospital em Brasília em decorrência da Covid-19.

Os melhores momentos do mundo são sempre eternizados com você, escreveu a atriz.

Na última quinta-feira, dia 25, a assessoria de imprensa de Orlando publicou um comunicado afirmando que ele estava na UTI, com suporte de oxigênio e que o quadro clínico seguia evoluindo de maneira satisfatória.

O hospital DF Star informa que o paciente Orlando de Morais Filho está internado nesta instituição desde o dia 23/03/2021 com Covid-19, evoluindo de maneira satisfatória. No momento, encontra-se em leito de Terapia Intensiva especializado para o tratamento da Covid-19, orientado, em respiração espontânea com suporte de oxigênio e estável hemodinamicamente, diz a nota.

No mesmo dia, Orlando havia publicado uma mensagem em agradecimento ao apoio que tem recebido no momento difícil.