Chorando muito, Bárbara Evans relata desespero ao ver seu cachorrinho passando mal: - Quase morreu

26/03/2021 | 13:10



Bárbara Evans levou um susto daqueles com um de seus cachorrinhos. Chorando muito, ela desabafou no Instagram na manhã desta sexta-feira, dia 26, ao contar que seu pet Enrico teve falta de ar, passou mal e quase morreu. Isso porque, segundo o relato dela, ela não sabe viver sem o animalzinho - como não poderia deixar de ser!

- Esse cachorro é a minha vida.

Nos Stories, ela contou o ocorrido:

- Quem me segue sabe que a gente está com um probleminha com o Enrico. Se não fosse a Néia, nem sei. Quando ele começa a coçar a garganta, como se estivesse sem ar, fica muito forte. O corpinho dele fica forçando, pressionado. Ele ficou fazendo isso muito tempo, e isso quer dizer que ele está sem ar. A linguinha dele ficou roxa. Eu comecei a massagear [o pescoço], mas estava muito forte. Comecei a gritar para a Néia, e ela levou ele lá para fora. Eu já estava apavorada. O bichinho quase morreu agora, meu Deus do céu, desabafou.

Nervosa, Bárbara explicou que o cachorrinho, de porte pequeno, é muito delicado e precisa de cuidados especiais.

- Eu fico muito desesperada nessas horas. A gente já ligou para a veterinária, que é nossa prima e cuida dele. Graças a Deus ele já parou de vomitar. Mas agora ele quase morreu com falta de ar. Que pavor.