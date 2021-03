Bancos chineses advertem sobre qualidade de ativos após choque da pandemia

26/03/2021 | 13:02



Alguns dos maiores bancos da China e uma importante gestora de ativos têm advertido sobre riscos à qualidade dos ativos no setor financeiro do país em 2021, após a pandemia da covid-19 ter enfraquecido a economia e elevado os níveis de empréstimo tanto para residentes quanto para empresas.

O Bank of Communications afirma esperar riscos "agravados" em alguns setores, enquanto o ICBC, maior banco do mundo em ativos, afirmou que estenderá prazos no pagamento de dívidas para empresas com dificuldade de refinanciamento.

Já a China Cinda, que compra dívidas em dificuldades, também prevê um número crescente de entidades e ativos com dificuldades de pagamento em 2021, além de esperar riscos no mercado financeiro como defaults de bônus e também que se intensifique o fechamento de capital de algumas empresas.