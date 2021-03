26/03/2021 | 12:10



Ana Maria Braga sabe mesmo como virar assunto na web. Depois de viralizar por dias seguidos no começo do ano por conta de seus cabelos coloridos, na manhã desta sexta-feira, dia 26, ela caiu de novo na boca do povo ao apresentar o Mais Você vestida de astronauta.

Com capacete e tudo, a apresentadora virou assunto na internet, é claro, e se divertiu com a situação, tendo ela mesmo postado uma foto do look escolhido para comandar seu programa matinal.

O visual foi escolhido porque Ana Maria entrevistou um astronauta. Criativa, não?