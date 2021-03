Após denunciar bullying, Anahí recebe pedido de desculpas de apresentador

26/03/2021 | 12:10



Anahí foi surpreendida por um pedido de desculpas do apresentador Jorge Ugalde. O mexicano usou o Twitter para falar sobre o vídeo na qual a ex-RBD relembrou o bullying que sofria da imprensa enquanto lidava com distúrbios alimentares.

Anahí, mesmo não estando no vídeo, não tenho dúvidas de que em algum momento alguma pergunta minha a incomodou e minha imaturidade não me fez pensar nos danos que ela poderia estar causando. Quando esses comentários se multiplicam como facas, eles se tornam mortais para uma pessoa. Hoje, com o passar dos anos, tenho a responsabilidade de te pedir desculpas públicas por qualquer dano. Ainda que obviamente irreparável, me fará um ser humano melhor. Porque todos nos equivocamos, mas é válido dizer desculpa. Te adoro e admiro sua coragem, Anahí, escreveu ele.

Ela respondeu a publicação e agradeceu:

Você é um amor. Obrigada por suas palavras.

No vídeo, Anahí relembra o momento difícil:

Muitas vezes eu tinha que me defender dos programas da mesma empresa em que eu trabalhava. Era estranho: aqui não é minha casa?. Às vezes não era tanto? (?) Foram anos duros. Eu chegava nos programas e colocavam comida para ver o que eu faria. (?) E então renunciei a Televisa. Decidi que deixava isso.