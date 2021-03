Bélgica enfrenta República Checa nas Eliminatórias Europeias com 7 desfalques

26/03/2021 | 11:57



O técnico Roberto Martinez vai ter sete desfalques para escalar a seleção da Bélgica, que enfrenta, neste sábado, em Praga, a República Checa pela segunda rodada do Grupo E das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo do Catar.

O treinador não poderá contar com os cinco jogadores da equipe que atuam no Campeonato Alemão por causa das restrições de quarentena. São eles: Dedryck Boyata (Hertha Berlin), Koen Casteels (Wolfsburg), Thorgan Hazard (Borussia Dortmund), Orel Mangala (Stuttgart) e Thomas Meunier (Borussia Dortmund). Além deles, Yannick Carrasco e Thomas Vermaelen, lesionados, ficam fora do jogo.

"A ideia era usar Vermaelen pelo menos um tempo, mas ele precisa de mais 24 horas para se recuperar", disse Martinez, nesta sexta-feira, em entrevista coletiva. Os dois jogadores ficaram na Bélgica, onde a equipe enfrenta na terça-feira a Bielo-Rússia pela terceira rodada da chave.

Bélgica e República Checa dividem a liderança do grupo. Os belgas, terceiros colocados na Copa da Rússia, em 2018, venceram, em casa, o País de Gales, por 3 a 1, enquanto os checos foram até a Estônia e golearam por 6 a 2.