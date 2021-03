Luiza Ambiel entrega que affair com Cartolouco ainda existe

26/03/2021 | 11:10



Luiza Ambiel e Lucas Cartolouco ainda vivem um romance! A ex-A Fazenda entregou o romance durante bate-papo com a influenciadora digital Ana Meirelles.

Segundo Leo Dias, na transmissão ao vivo, Luiza contou que os dois ainda vivem um affair, se falam e já trocaram muitos beijos.

- A gente se encontrava durante as gravações de alguns programas. Nos beijamos várias vezes e saímos juntos. Ainda não rolou o trisco. A gente não fez amor ainda. Mas quem sabe depois da quarentena, disse.

Luiza ainda afirmou que conta com o apoio da mãe de Cartolouco para a relação dar certo:

- Eu hoje sou uma mulher livre e temos uma grande diferença de idade. Apesar de que a mãe dele, que tem a minha idade, nos apoia muito.

Barraco

Entre outras declarações, Luiza também relembrou participação no Made in Japão, contando que brigou com um dos participantes do quadro, mas que a discussão não foi ao ar:

- Lá no Made in Japão, uma das brigas não foi ao ar. Um homem, que nem vale a pena citar o nome, me disse que eu tinha a perna muito peluda e eu rebati. Perguntei se eu seria obrigada a me depilar para o agradar e mandei ir tomar naquele lugar (...) Ele deveria ter algum problema comigo. E é claro que eu quebrei o pau de novo. Aliás, quando me chamaram para A Fazenda, a direção disse que o convite foi feito por causa desse meu jeito.