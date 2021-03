Com Covid-19, Zilu Camargo manda recado para Geraldo Luis, que se recupera das sequelas da doença

26/03/2021 | 11:10



Geraldo Luis fez um relato emocionante na última quinta-feira, dia 25, falando da fragilidade extrema que vem sentindo depois de ter alta do hospital onde ficou dias internado para tratar o novo coronavírus, chegando até a ficar na UTI. Também com a doença, Zilu Camargo ficou tocada com o estado do apresentador e mandou um recado para ele nas redes sociais.

Nos comentários do post feito por Geraldo, ela escreveu:

Seja bem-vindo meu amigo, estou passando ainda todo processo e sabemos como é difícil, mas não é impossível, fé, acreditar e fazer o que for pra ser feito.

Lembrando que Zilu ainda está infectada, se tratando em casa, e Geraldo agora também já está em sua casa, onde faz fisioterapia diariamente para recuperar os movimentos totais das pernas.