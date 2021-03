Xuxa Meneghel publica vídeo pedindo o 'cancelamento' da covid-19: 'fique em casa'

26/03/2021 | 11:00



Xuxa Meneghel compartilhou um vídeo em seu Instagram nesta quinta-feira, 25, do movimento #canceleacovid. O Brasil vive o pior momento da pandemia do coronavírus, tendo registrado mais de 3 mil mortos em 24 horas. A apresentadora começa o vídeo dizendo seu nome e explicando que foi à praia encontrar algumas amigas e foram para uma balada. Depois voltou para casa, onde estava sua mãe, Alda Meneghel, que ela abraçou e beijou. "Aí ela pegou covid. Eu matei a minha mãe", diz Xuxa, respirando fundo.

"Essa história é baseada em fatos. Os nomes são fictícios, mas isso acontece todo dia e toda hora. A gente não é só número. Nós temos nomes", afirma Xuxa, finalizando com o alerta: "não é só mimimi, fique em casa, use máscara, álcool em gel". Ao final do vídeo, aparece o texto: "#canceleacovid antes que a covid cancele você".

Na legenda, a apresentadora escreve: "os hospitais estão lotados. Não há mais médicos. Não há mais como abrir leitos. Dinheiro não é mais solução. Nossa única saída para contornar o colapso corrente é convencer, educar, conscientizar a população a encarar esse momento com seriedade. Lutar contra a banalização, o negacionismo e o descaso". Xuxa reforça o pedido para que as pessoas fiquem em casa e sigam as normas de segurança. "É um esforço agora para a gente sair dessa enquanto a vacina não chega", conclui.