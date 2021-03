Ibovespa sobe mais de 1% e testa os 115 mil pontos com NY e petróleo

26/03/2021 | 10:59



O Índice Bovespa dá continuidade ao desempenho positivo da véspera, apoiado no ambiente de menor aversão ao risco no exterior. Com isso, o indicador volta a flertar com o patamar dos 115 mil pontos, considerado importante resistência gráfica.

Apesar de nova alta dos juros dos títulos do Tesouro norte-americano, a manhã é de alta nas bolsas da Europa e dos Estados Unidos.

A aceleração dos preços do petróleo contribui em boa parte para a alta das bolsas pelo mundo. Ainda sob influência do encalhe do navio petroleiro no canal de Suez, a commodity sobe mais de 3% nos futuros de Nova York e Londres. Com isso, dá impulso também às ações da brasileira Petrobras.

No noticiário de conjuntura, destaque nesta manhã para os números de investimento no País, divulgados pelo Banco Central. Os Investimentos Diretos no País (IDP) somaram US$ 9,007 bilhões. No mesmo período do ano passado, o montante havia sido de US$ 2,580 bilhões. O resultado ficou bem acima das estimativas apuradas pelo Projeções Broadcast, que iam de US$ 4,180 bilhões a US$ 7,000 bilhões, com mediana de US$ 6,400 bilhões. Pelos cálculos do Banco Central, o IDP de fevereiro indicaria entrada de US$ 6,5 bilhões.

Às 10h44, o Ibovespa tinha 115.170,27 pontos, em alta de 1,25%. Petrobras ON e PN subiam 2,66% e 2,28%, respectivamente. Vale e siderúrgicas também avançavam, em dia positivo para commodities metálicas.