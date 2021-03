Juliette mira contragolpe em Sarah caso vá ao paredão no BBB21 e pede sigilo: e esse assunto sair daqui, vira voto meu

26/03/2021 | 09:10



Líder pela segunda vez, Arthur mal ganhou a prova da noite da última quinta-feira, dia 25, no BBB21 e já está tendo que pensar no jogo! Isso porque, os confinados não perderam tempo e já passaram a especular o que poderá acontecer no paredão.

Gilberto, se sentindo ameaçado, disse para Sarah que os dois precisam pensar em alguém que ele gostaria de enfrentar na berlinda.

Já a sister pensa que é preciso tirar Caio e Gilberto da mira dos confinados, sugerindo Pocah como solução.

A beldade não imagina, no entanto, que Juliette, que sabe que é a primeira opção de voto do líder da semana já está pensando na possibilidade de um contragolpe, que de fato irá acontecer no programa.

Em conversa com Thaís, Viih Tube e Camilla de Lucas, a paraibana confirmou para as meninas que puxará Sarah ao paredão caso seja indicava e ainda ameaçou as colegas:

- Se esse assunto sair daqui, vira voto meu.

Ela ainda frisou para que Thais não conte a Fiuk sobre sua estratégia:

- Eu tenho medo, Thaís. Tu é apaixonadinha por ele, dispara, ouvindo da colega que não irá falar nada.

Juliette ainda afirmou que está com medo do paredão:

- Estou com medo de ir com todos vocês. Mas estou com mais medo de ir com você e Viih. Não quero. Vai ser o pior Paredão da minha vida aqui dentro. Pior disparado. Só faltava Gil e João.