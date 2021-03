Alemanha: índice Ifo de sentimento das empresas sobe a 96,6 em março

26/03/2021 | 07:41



O índice de sentimento das empresas da Alemanha subiu de 92,7 pontos em fevereiro para 96,6 pontos em março, atingindo o maior nível desde junho de 2019, segundo pesquisa divulgada nesta sexta-feira pelo instituto alemão Ifo. A leitura de fevereiro foi ligeiramente revisada para cima, de 92,4 pontos originalmente. O resultado de março surpreendeu analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam avanço modesto do índice, a 93 pontos. "Apesar da crescente taxa de infecções (por covid-19), a economia alemã está entrando na primavera com confiança", comentou o Ifo em comunicado.

O chamado subíndice de expectativas econômicas do Ifo avançou de 95 pontos em fevereiro para 100,4 pontos em março, enquanto o subíndice de condições atuais foi de 90,6 pontos para 93 pontos no mesmo período. A pesquisa mensal do Ifo envolve cerca de nove mil empresas dos setores de manufatura, serviços, comércio e construção. Fonte: Dow Jones Newswires.