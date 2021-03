Grande ABC registra 52 mortes por Covid-19

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



26/03/2021



Pela quarta vez em cinco dias desta semana, o Grande ABC registrou, no mínimo, 50 mortes em razão da Covid. Ontem, foram computados mais 52 óbitos, sendo 14 em Santo André, 14 em São Bernardo, dez em São Caetano, dez em Diadema e quatro em Mauá. No total, 5.411 moradores da região já perderam a batalha para a doença.

Em relação aos casos, foram adicionados à conta mais 1.097, com isso, são 150.549 munícipes nas sete cidades que já foram contaminados, sendo que 136.487 estão recuperados da Covid.

O Estado registrou ontem mais 599 mortes por Covid, chegando ao total de 69.503 desde o início da pandemia. Em relação aos casos, foram computadas mais 18.447 infecções, com 2.370.885 no total. O número de recuperados é de 2.044.235.

As taxas de ocupação dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) registram ontem 91,6% tanto no Estado quanto na Grande São Paulo. São 30.549 pacientes internados no Estado, sendo 12.674 em leitos de UTI e 17.875 em enfermaria.

RECORDE

Depois de registrar mais de 3.000 mortes e alcançar 300 mil perdas nesta semana, o Brasil acumulou ontem mais uma marca triste. Pela primeira vez desde o início da pandemia o País registrou mais de 100 mil casos de Covid em período de 24 horas. Ontem, de acordo com dados do Ministério da Saúde, foram 100.158 novas contaminações, com total de 12.320.169.

Em relação às mortes, foram computadas mais 2.777 ocorrëncias, com 303.462. Ainda há 3.530 perdas em investigação por equipes de saúde. Isso porque há casos em que o diagnóstico sobre a causa só sai após o óbito do paciente.