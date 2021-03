Cada um tem uma história na batalha contra a Covid

do Diário do Grande ABC



26/03/2021 | 00:01



A tragédia da pandemia não está poupando nenhuma cidade brasileira, nem mesmo a nossa Santo André, que havia obtido bons resultados no enfrentamento da primeira fase desta crise sanitária por conta do esforço conjunto de todos – Prefeitura e comunidade.

Mas os ventos mudaram, e muito. Nestes tempos mais preocupantes, é preciso intensificar os cuidados. Para enfatizar essa necessidade, o Diário inicia hoje uma série para abrir os olhos dos que ainda não acreditam na gravidade da situação que vivemos.

Vamos contar a história de quem andou no fio da Covid. Quem sofreu, quem perdeu, quem chorou e quem está se matando de tanto trabalhar para salvar a nossa pele.

Para que estes exemplos ajudem a abrir a cabeça de quem ainda acha que está a salvo, que vai passar ao largo do problema, que acha que não tem nada com isso. Portanto, esta série é dedicada a quem não leva a pandemia a sério, para que a vida real mostre que qualquer um pode ser o próximo.

E que ninguém esqueça que a responsabilidade é de todos. Nada como ouvir pessoas que já passaram por isso, que sabem que a doença até pode ser curada, mas as sequelas emocionais são difíceis de enfrentar; machucam muito. Não vão embora.

Esse vírus invisível, traiçoeiro e caprichoso precisa ser levado a sério. Depois, não dá mais para se arrepender. Poderá ser tarde demais.

O pior Natal da família

Na casa da família Muchiutti, do Parque das Nações, em Santo André, tudo também estava tranquilo até dezembro. Todos estavam se acostumando à vida cheia de protocolos de segurança, até que a filha mais nova de Fernanda e do Thiago, Maria Isabel, apresentou sintomas leves de Covid. Com apenas 4 anos de idade!