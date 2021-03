Adaptados, jogadores do Santos já elogiam trabalho de Ariel Holan

25/03/2021 | 21:51



Perto de completar um mês no comando do Santos, Ariel Holan já começa a colecionar elogios no elenco do time. Aos poucos, o técnico argentino vai conquistando os jogadores com seus novos e diferentes métodos de treino, que agora aplica em clima de intertemporada em Atibaia, no interior de São Paulo.

Logo em sua primeira atividade, no dia 2 deste mês, o argentino colocou nada menos que 50 jogadores em campo. Até atletas do sub-23 participaram do treino. Nesta semana, enquanto o Paulistão está paralisado, com jogos somente a partir do dia 30, o treinador tem surpreendido os jogadores ao dividir os treinos entre defesa e ataque.

"Ele separou o elenco em dois. Nós, defensores, treinamos no campo primeiro e depois fomos para a academia. Enquanto a gente trabalhava no gramado, a parte ofensiva estava na academia e só depois que a gente saiu eles foram para o campo. Treinos bem focados naquilo que o professor quer melhorar em todos os setores e ajudam muito para nós crescermos em coisas que às vezes ele não consegue ajustar quando todos do elenco estão reunidos no gramado", revela o zagueiro Luan Peres.

O jogador de 26 anos aprovou a nova metodologia. "Tem sido um trabalho legal demais e estou aprendendo bastante com ele. O zagueiro tem que ser completo para o professor e acho isso muito válido, pois o futebol moderno exige isso. E o zagueiro moderno tem que ser exatamente desse jeito que ele quer mesmo", comenta.

Conhecido por usar a tecnologia em seus trabalhos, Holan tem dado atenção especial aos treinos de alta intensidade, a exemplo do que fazia Jorge Sampaoli. "O professor Ariel é um cara muito intenso, ele vem colocando intensidade nos treinamentos e diversificando ainda mais nos treinos. Então, a gente vem muito feliz pelo trabalho no campo. Um exemplo que já vem colocando ritmos nos jogos. Contra o Deportivo Lara, colocamos mais a posse de bola. Então, estamos conseguindo colocar nos treinamentos, e aos poucos ele vai colocar a sua cara (no time)", diz o lateral-esquerdo Felipe Jonatan.

Porém, ao contrário do que acontecia sob o comando de Sampaoli, as atividades no CT Rei Pelé, e agora também em Atibaia, são marcadas pelo clima mais agradável, criado pelo próprio treinador. "Ele é um cara bem alegre, espontâneo, extrovertido no CT e nas concentrações."