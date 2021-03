Obituário - 26 de março de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



26/03/2021



Carmelo Conti

(*) Barcellona, Pozzo do Gotto, Itália, 7-8-1948

(+) São Caetano, 22-3-2021

Do estudo no Colégio Bonifácio de Carvalho à Confraria Amigos da Praça Cardeal Arcoverde, Carmelo Conti fez história em São Caetano, atuando em várias áreas, como diretor da Sociedade Beneficente Esportiva e Recreativa Oswaldo Cruz, Clube 21 de Abril, Grupo “Éramos todos Jovens” (do CA Monte Alegre) e Grêmio 28 de Julho, da sua juventude.

Profissionalmente, foi funcionário da Ford do Brasil durante 20 anos, além de colaborar com a Imprensa de São Caetano e com a página Memória, do Diário do Grande ABC.

Carmelo Conti era filho de Francesco Conti e Chiara Catalfamo Conti, e viúvo de Cleusa Aparecida Marcose Conti. Deixa o filho Marcelo, a nora Ana Claudia e os netos Matheus e Lívia. Parte aos 72 anos. Foi sepultado no Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica, em São Caetano.

(*) Com informações de Antonio Julio Pedroso de Moraes, da Tribuna do ABCD, e colaboração de Luiz Romano.

SANTO ANDRÉ

Yoshi Anzai Sazaki, 95. Natural do Japão. Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 23, no hospital de campanha Pedro Dell’Antonia. Memorial Planalto.

Edite Emília da Silva, 94. Natural do Estado de Alagoas. Residia na Vila Formosa, em São Paulo, Capital. Pensionista. Dia 23, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa.

Lourdes Ferraz da Silveira Quartarolo, 92. Natural de Tietê (São Paulo). Residia na Vila Guarani, em Santo André. Dia 23. Memorial Jardim Santo André.

Antonio Redrado, 91. Natural de Presidente Prudente (São Paulo). Residia no Jardim Ana Maria, em santo André. Dia 23, no hospital de campanha Pedro Dell’Antonia. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

João Fumagalli, 89. Natural de Guariba (São Paulo). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Gregório Soares, 86. Natural de Mariana (Minas Gerais). Residia na Vila do Encontro, em São Paulo, Capital. Dia 23. Jardim da Colina.

Lourenço Rodrigues da Costa, 85. Natural de Itambacuri (Minas Gerais). Residia no Jardim Teles de Menezes, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Deolinda Severino Gebara, 84. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 22, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Maria Ramos de Sena, 84. Natural do Recife (Pernambuco). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 23. Memorial Jardim Santo André.

Enedina Pereira de Oliveira, 80. Natural de Francisco Sá (Minas Gerais). Residia no Jardim Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Gonçalo Pinheiro da Silva, 82. Natural de Cerqueira César (São Paulo). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Oscar Barizon, 79. Natural do Espírito Santo do Pinhal (São Paulo). Residia na Vila Francisco Matarazzo, em Santo André. Dia 23. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Silvério Severino Carneiro, 77. Natural de Limoeiro (Pernambuco). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valdemar Cabral de Menezes, 74. Natural de Mata Grande (Alagoas). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Dia 23, no hospital de campanha UFABC. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Wilson Lourenço da Silva, 72. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Teles de Menezes, em Santo André. Dia 23, no hospital de campanha Pedro Dell’Antonia. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ary Goldschmidt Galasso, 72. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 23, em Santo André. Cemitério do Araçá, em São Paulo, Capital.

João Simãos da Silva, 70. Natural de Lajedo (Pernambuco). Residia no Jardim Cristiane, em Santo André. Dia 23. Memorial Jardim Santo André.

Osvaldo Lino dos Reis, 70. Natural de Jaguarari (Bahia). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 23, no hospital de campanha Pedro Dell’Antonia. Cemitéri Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ana Maria de Aveiro Martins, 66. Natural de Portugal. Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 23. Autônoma. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Francisco Carlos Nascimento, 65. Natural de Mococa (São Paulo). Residia no Jardim Aclimação, em Santo André. Operador de produção. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Osvaldo Fernandes Santos, 64. Natural de Poções (Bahia). Residia na Vila Aquilino, em Santo André. Funileiro. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Durvalina Martins Mariano, 63. Natural de Santo André. Residia na Vila Bela Vista, em Santo André. Dia 23. Memorial Planalto.

Jorge Amâncio Soares, 60. Natural de Olinda (Pernambuco). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Autônomo. Dia 23. Memorial Jardim Santo André.

Elisabete de Oliveira Gutierre, 58. Natural de Santo André. Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Cuidadora. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Joesel Dias, 57. Natural de Limeira (São Paulo). Residia no Jardim Las Vegas, em Santo André. Segurança. Dia 23, em Santo André. Cemitério da Saudade, Limeira (São Paulo).

Paulo Roberto da Silva, 57. Natural de Caruaru (Pernambuco). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Edson de Souza, 55. Natural de Guarulhos (São Paulo). Residia em Utinga, Santo André. Operador de empilhadeira. Dia 23. Memorial Jardim Santo André.

Patrícia Nunes Pereira Emídio, 50. Natural de Santo André. Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 23, no hospital de campanha Pedro Dell’Antonia. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ricardo Regly de Souza, 49. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Autônomo. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ivanizio Alencar Pereira, 47. Natural de Aiuaba (Ceará). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Metalúrgico. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Tommie Salemme, 45. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Progresso, em Santo André. Operador de telemarketing. Dia 23. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Kleber Rodrigues do Vale, 37. Natural de Santo André. Residia no Jardim Planalto, em São Paulo, Capital. Fresador. Dia 23, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo, Capital.

Jhuan da Silva Tambor, 19. Natural de Santo André. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Conceição dos Santos Matos, 93. Natural de Diamantina (São Paulo). Residia no Centro de São Bernardo. Cemitério de Vila Euclides.

Valdemar Armando da Silva, 93. Natural de Brás Pires (Minas Gerais). Residia na Vila São Pedro, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério de Vila Euclides.

Sebastião Caetano da Silva, 93. Natural de Aliança (Pernambuco). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério dos Casa.

José Pedro Lopes, 92. Natural de Guaraciaba (Minas Gerais). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério dos Casa.

Maria Costa, 89. Natural de Brodoski (São Paulo). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério de Vila Euclides.

Washington Ferreira de Lima, 84. Natural de Santa Cruz (Paraíba). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério dos Casa.

Júlio José dos Santos, 82. Natural de Muriaé (Minas Gerais). Residia no Parque Royal, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério do Baeta.

Lucilia Coelho Garcia, 80. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 22. Jardim da Colina.

Maria Elenice Ribeiro da Silva Santos, 80. Natural de Itapetininga (São Paulo). Residia na Vila Príncipe de Gales, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

João Gasquez Franco, 77. Natural de Herculândia (São Paulo). Residia no bairro Anchieta, em São Bernardo. Dia 21, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Herculândia (São Paulo).

Elio Stover da Silva, 77. Natural de Campo Belo do Sul (Santa Catarina). Residia no Jardim das Orquídeas, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério dos Casa.

Ubaldina Catarina Madeira, 75. Natural de Braúnas (Minas Gerais). Residia no Jardim Industrial, em São Bernardo. Dia 22. Jardim da Colina.

Rosarinha Vieira de Sousa, 74. Natural de Jaguaritira (Minas Gerais). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 23, em Santo André. Cemitério dos Casa.

Valdevina de Oliveira Montezano, 70. Natural de Osvaldo Cruz (São Paulo). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 22. Memorial Planalto.

Fernando Pacce Neto, 68. Natural de Pradópolis (São Paulo). Residia na Vila Euclides, em São Bernardo. Dia 23. Memorial Planalto.

Carlos Roberto de Almeida Cuba, 67. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 22. Jardim da Colina.

Ivone Aparecida Sanches Pedro, 67. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 16. Cemitério de Vila Euclides.

Aparecida de Oliveira Gregório, 65. Natural de Tocantins (Minas Gerais). Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 22. Jardim da Colina.

Ivani Maria de Aquino, 64. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério de Vila Euclides.

Carlos Roberto de Souza, 62. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Calux, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério de Vila Euclides.

Manoel Antunes de Sousa, 60. Natural de Monte Azul (São Paulo). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério dos Casa.

Aline Gardino, 39. Natural de São Bernardo. Residia no bairro São Mateus, em São Paulo, Capital. Dia 16. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Zelinda Zambrano Roveri, 92. Natural de Jaboticabal (São Paulo). Residia no bairro Fundação, em São Caetano. Dia 24. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

João Gutierri, 80. Natural de Sertãozinho (São Paulo). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 23. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Alzira Monteagudo, 74. Natural de São Caetano. Residia no Centro de Mauá. Dia 23. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Elenice Terezinha Roveri, 70. Natural de São Caetano. Residia no bairro Fundação, em São Caetano. Dia 23. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Gilson Risco, 67. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Chácara Inglesa, em São Bernardo. Dia 22, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Anor Tomaz, 76. Natural de São João da Boa Vista (São Paulo). Residia na Vila Hortência, em Diadema. Dia 23. Cemitério Municipal.

Maria Dias de Oliveira, 70. Natural de Campina Grande (Paraíba). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 23. Cemitério Municipal.

Valdenor dos Anjos de Souza, 69. Natural de Nanuque (Minas Gerais). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 23. Cemitério Municipal.

Maria Rosa da Silva Santos, 67. Natural de Álvaro de Carvalho (São Paulo). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 23. Cemitério Municipal.

Cladinalva Menezes, 65. Natural de Nossa Senhora da Glória (Sergipe). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 23. Vale da Paz.

Jaime Elias do Carmo, 64. Natural de Rio Formoso (Pernambuco). Residia no Jardim das Nações, em Diadema. Dia 23. Vale da Paz.

Emir de Carvalho, 63. Natural de Pirajuí (São Paulo). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 23. Cemitério Municipal.

Maria das Dores Oliveira, 61. Natural de Vassouras (Rio de Janeiro). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 23. Cemitério Municipal.

José Carlos Cardoso de Almeida, 60. Natural de Floresta Azul (Bahia). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 23. Cemitério da Paulicéia.

Geraldo Marciano de Souza, 59. Natural de Entre Folhas (Minas Gerais). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 23. Cemitério Municipal.

Oscar Laurentino de Queiróz, 58. Natural de Maranguape (Ceará). Residia no bairro Eldorado. Dia 23. Cemitério Municipal.

Celso Lúcio Pereira da Silva, 58. Natural de Malacacheta Minas Gerais). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 23. Memorial Paulista, em Embu das Artes (São Paulo).

Francisco Cristiano da Silva Marinheiro, 43. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim das Palmas, em São Paulo, Capital. Dia 23. Cemitério Municipal.

MAUÁ

Alberto Cesário Mendes, 86. Natural de Brasília de Minas (Minas Gerais). Residia na Vila Noêmia, em Mauá. Dia 20. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

Sebastião Pedro Lins, 86. Natural de Porto Calvo (Alagoas). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 20. Cemitério Santa Lídia.

Petronilha Jesus dos Anjos, 85. Natural de Piatã (Bahia). Residia na Vila Bocaína, em Mauá. Dia 20. Cemitério Santa Lídia.

Raymundo Luiz da Cunha, 85. Natural de Raul Soares (Minas Gerais). Residia na Vila Magini, em Mauá. Dia 23, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Jorge Cardoso, 85. Natural de Mauá. Residia no Jardim Adelina, em Mauá. Dia 20. Cemitério Santa Lídia.

Dolores França Bento, 81. Natural do Estado do Ceará. Residia no Jardim Primavera, em Mauá. Dia 21. Cemitério Santa Lídia.

Rosa de Oliveira da Silva, 72. Natural de Parapuã (São Paulo). Residia na Vila Independência, em Mauá. Dia 23, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Leonor da Silva Farcci, 69. Natural de Marília (São Paulo). Residia no Jardim Primavera, em Mauá. Dia 20. Cemitério Santa Lídia.

Almezinda Maria da Silva, 69. Natural de Poções (Bahia). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 21. Vale dos Pinheirais.

Eduardo Hilário Muniz, 68. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Camila, em Mauá. Dia 21. Cemitério Santa Lídia.

Osvaldo Siqueira, 68. Natural de Jaguapitã (Paraná). Residia no Jardim Itaussu, em Mauá. Dia 20. Cemitério Santa Lídia.

Neuci Lima Pinheiro, 66. Natural de Cruzeiro do Oeste (Paraná). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 20. Cemitério Santa Lídia.

Airton Alves Camargo, 65. Natural de Astorga (Paraná). Residia no Jardim Zaíra 6, em Mauá. Dia 20. Cemitério Santa Lídia.

João Alberto Gust, 65. Natural de Presidente Venceslau (São Paulo). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 21. Cemitério Santa Lídia.

Valdemar Cardoso da Silva, 65. Natural de Pedra Branca (Ceará). Residia na Vila Magini, em Mauá. Marceneiro. Dia 23, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Miguel Bento do Nascimento, 65. Natural de São Pedro do Ivaí (Paraná). Residia em Mauá. Dia 22, em São Bernardo. Vale dos Pinheirais.

Maria Helena Pereira Cordeiro, 64. Natural de Congonhinhas (Paraná). Residia no Jardim Adelina, em Mauá. Dia 20. Cemitério Santa Lídia.

Maria Virgínia Vieira Santos, 63. Natural de Aracaju (Sergipe). Residia no Jardim Canadá, em Mauá. Dia 21. Cemitério Santa Lídia.

Maria Dejanira da Silva Camargo, 61. Natural de Arapiraca (Alagoas). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 21. Cemitério Santa Lídia.

Dinaldo Santana de Lima, 57. Natural de Salvador (Bahia). Residia no Parque das Flores, em São Paulo, Capital. Dia 20, em Mauá. Cemitério Municipal de Itaquera, São Paulo, Capital.

José Roberto Gonzaga da Silva, 56. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Maringá, em Mauá. Dia 21. Cemitério Santa Lídia.

Márcia Henrique dos Santos, 50. Natural de Mauá. Residia na Vila Nova Mauá, em Mauá. Dia 21. Cemitério Santa Lídia.

Iracilda Eduardo Santos, 49. Natural de Barra de São Francisco (Espírito Santo). Residia no Jardim Estrela, em Mauá. Dia 20. Cemitério Santa Lídia.

Willians Santos Longo, 45. Natural de Santo André. Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Engenheiro. Dia 23, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Maria Carla Ferreira da Silva, 37. Natural de Rio Claro (Alagoas). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 21. Cemitério Santa Lídia.

Gabriel Souza Ribeiro, 22. Natural de Mauá. Residia no Jardim Ipê, em Mauá. Dia 20. Cemitério Santa Lídia.

RIBEIRÃO PIRES

Mauro Martins, 62. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Centro de Ribeirão Pires. Dia 23. Cemitério São José.