Bruno Fernandes é apresentado oficialmente no São Paulo: 'É um momento único'

25/03/2021 | 20:30



O atacante Bruno Rodrigues foi apresentado oficialmente, nesta quinta-feira, como jogador do São Paulo. O atleta, que já estreou e está integrado ao elenco de Hernán Crespo, falou da sua satisfação em atuar pelo time do Morumbi.

"Estou muito feliz pela oportunidade que o São Paulo me deu e vou dar o meu melhor todos os dias para conseguir o meu espaço aqui. Vestir esta camisa é um momento único na minha vida", disse o atleta, natural de Ceará-Mirim (RN), integrou as categorias de base do Athletico Paranaense em 2014, além de atuar por empréstimo no Joinville (2017), Doxa Katokopia, do Chipre (2018), e Paraná (2019).

Em 2020, foi o principal destaque da Ponte Preta, ao ser artilheiro, com 11 gols, além de dar 12 assistências. As atuações despertaram interesse do São Paulo, que terá a opção de compra ao término do empréstimo.

"O São Paulo está montando um time muito competitivo e vai brigar por título. Sou um jogador muito rápido, que gosta muito do um contra um e de achar passes para os meus companheiros. Tenho certeza que vou dar o meu melhor para conseguir resultados positivos", disse o jogador, de 23 anos e 1,77 metro de altura.

O São Paulo treinou, nesta quinta-feira, no CT da Barra Funda, ainda sem saber quando vai retomar a disputa do Campeonato Paulista. Pela manhã, o elenco foi submetido a testes físicos e depois a um trabalho com o técnico Hernán Crespo.

Já o zagueiro Diego Costa e o atacante Galeano se reapresentaram após cumprirem protocolo de isolamento determinado pelo clube e fizeram atividades à parte.