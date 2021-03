Jonas Bloch é vacinado contra covid-19 e Deborah Bloch comemora: 'Viva o SUS'

25/03/2021 | 19:11



O pai de Deborah Bloch, o ator Jonas Bloch, 82, recebeu a segunda dose da vacina contra covid-19 na manhã desta quinta-feira, 25. A atriz comemorou o momento em seu perfil nas redes sociais.

Deborah compartilhou uma foto do pai em um posto de vacinação, no Rio de Janeiro. "Papai vacinado! Segunda dose!", escreveu ela na legenda da publicação no Instagram.

"Viva a vacina! Viva o SUS, a Fiocruz, o Instituto Butantan! Viva a ciência! A terra é redonda!", finalizou ela. Nos comentários, diversos seguidores, amigos e fãs também comemoraram a imunização de Jonas Bloch.

"Oba! Coisa boa", disse Otaviano Costa. "Amém! Que alívio deve ser", escreveu um internauta. "Viva! Que Deus continue abençoando toda essa família", comentou outro seguidor.

As atrizes Leandra Leal e Ingrid Guimarães também compartilharam, nas redes sociais, registros das mães sendo vacinadas contra a covid-19, nesta segunda-feira, 22. "Vacina para todas as mães, todos os pais, todos nós", comemorou Leandra. "Torcendo para que todos tenham direito à vacina. Acreditem na ciência, se cuidem e tenham fé em Deus", disse Ingrid.