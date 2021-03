25/03/2021 | 18:27



O Brasil registrou 2.777 novas mortes em decorrência da covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o total de óbitos para 303.462. Os dados foram atualizados nesta quinta-feira, 25, pelo Ministério da Saúde.

No mesmo intervalo, o País contabilizou 100.158 novos casos da doença, mais um recorde diário.

Com isso, chega a 12.320.169 o número total de casos de covid-19 no Brasil.

Do total de novos casos registrados da quarta-feira para a quinta-feira, 37.877 foram na região Sudeste.

Outros 24.949 foram no Sul; 19.114 no Nordeste; 10.739 no Centro-Oeste; e 7.479 no Norte.