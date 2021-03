Visitantes, Avaí e Ferroviário se classificam à 2ª fase da Copa do Brasil

25/03/2021 | 18:12



Avaí e Ferroviário superaram as indefinições dos locais de jogo por conta da pandemia de covid-19 e se classificaram à segunda fase da Copa do Brasil. Nesta quinta-feira, o clube catarinense superou o Palmas, enquanto o Ferroviário bateu o Porto Velho, ambos pelo placar de 1 a 0.

Lourenço, aos 12 minutos do segundo tempo, marcou o gol da vitória do Avaí no estádio Olímpico, em Cascavel (PR). Agora, o time do técnico Claudinei Oliveira pegará justamente o FC Cascavel, dono do estádio Olímpico.

O Ferroviário contou com gol de Adílson Bahia, de pênalti, aos 39 minutos do segundo tempo, para comemorar a vaga no Los Larios, em Duque de Caxias. O próximo desafio dos cearenses será diante do América-MG. A segunda fase também terá partida única, mas em caso de empate, pênaltis.

Outros dois jogos, nesta sexta-feira, também tiveram problemas para encontrar um estádio. E vão entrar em campo no estado do Rio de Janeiro. Jaraguá e Manaus se enfrentarão em Nova Iguaçu, enquanto Ypiranga e Santa Cruz jogarão em Mesquita, mesmo local de Goianésia e CRB no sábado.

Pela segunda fase, o Corinthians, algoz do Salgueiro, pegará o também pernambucano Retrô, que despachou o Brusque. O duelo será na sexta-feira, às 21h30, em Saquarema.

Confira os jogos desta semana da Copa do Brasil:

QUINTA-FEIRA

Palmas-TO 0 x 1 Avaí-SC

Porto Velho-RO 0 x 1 Ferroviário-CE

SEXTA-FEIRA

15h30

Jaraguá-GO x Manaus-AM

Ypiranga-AP x Santa Cruz-PE

21h30

Corinthians x Retrô-PE

SÁBADO

15h30

Goianésia-GO x CRB-AL