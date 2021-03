Toyota é a sétima montadora a parar por pandemia no Brasil

25/03/2021 | 18:09



Sétima montadora a anunciar a suspensão das atividades em razão do agravamento da pandemia, a Toyota vai parar na semana que vem a produção de suas quatro fábricas no Brasil. A montadora diz que tomou a decisão em conjunto com os sindicatos locais para contribuir com a redução de circulação de pessoas, além de atender a antecipação de feriados nas regiões de suas fábricas.

A paralisação começa na segunda-feira, com retorno previsto para o dia 5 de abril nas linhas de São Bernardo do Campo, Sorocaba e Porto Feliz.

A unidade de Indaiatuba retornará no dia 6 de abril.

A Toyota emprega 5,6 mil trabalhadores no Brasil.

Antes da marca japonesa, Volkswagen e Nissan, além das montadoras de caminhões Mercedes-Benz, Volkswagen Caminhões e Ônibus, Scania e Volvo, já tinham comunicado paralisações espontâneas devido à crise sanitária.