25/03/2021 | 17:30



O Banco Central divulgou nota nesta quinta-feira, 25, reforçando que o prazo para a entrega da declaração anual de Capitais Brasileiros no Exterior (CBE) de 2020 se encerrará em 5 de abril, às 18 horas.

A declaração é obrigatória para pessoas físicas ou jurídicas residentes, domiciliadas ou com sede no País, que detinham no exterior ativos totais iguais ou superiores a US$ 1 milhão, ou o equivalente em outras moedas, no dia 31 de dezembro do ano passado.