Pfizer inicia testes clínicos de vacina em crianças de 6 meses a 11 anos

25/03/2021 | 16:45



A Pfizer anunciou nesta quinta-feira, 25, que começou a testar sua vacina contra covid-19 em crianças mais novas, entre os seis meses e os 11 anos de idade, com expectativa dos primeiros resultados serem publicados até o final do ano. O imunizante tem uso autorizado em pessoas acima dos 16 anos, e os estudos naqueles entre os 12 e os 15 já começaram a serem realizados, com expectativa de resultados serem submetidos a reguladores nas próximas semanas.

As crianças aparentam menos riscos de contrair o coronavírus do que adultos, mas, quando infectados, alguns podem apresentar quadros graves e também transmitir a doença. Autoridades de saúde avaliam que é importante proteger os mais novos tendo em vista a imunidade coletiva.

Fonte: Dow Jones Newswires.