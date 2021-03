Demi Lovato assume que lutou muito contra os seus pensamentos suicidas

25/03/2021 | 16:10



Demi Lovato separou um tempinho de sua agenda para conversar com a People e depois de lançar uma série documental no YouTube, Demi Lovato: Dancing with the Devil, a cantora falou sobre a luta com a sua saúde mental e como ela agora tem um grande e forte sistema de apoio para se recuperar quando as coisas ficam mais tristes e sombrias.

- Pensamentos suicidas são algo que tive durante toda a minha vida e, se algum dia escurecesse de novo, tenho um sistema de apoio incrível. Porque eu sou um empata, me sinto tão profundamente e tão extremo a ponto de ficar realmente triste, mas eu tenho o sistema de apoio ao meu redor agora onde eu não deixo marinar os meus pensamentos.

A cantora revelou quais são os seus métodos para não se sentir sozinha.

- As vezes é um diário, é uma meditação, seja o que for com a minha equipe de tratamentos. Mas descobri muitas coisas que me ajudam nesses momentos. Tenho toneladas de recursos e ferramentas e me sinto preparada, o que não estava prepada há alguns anos.

Para quem não sabe, Demi Lovato sofreu uma overdose em 2018 e durante a entrevista, ela comentou que está abraçando o fato de que ela teve uma segunda chance em relação a isso.

- Parece um novo começo. Sinto que sou a mais livre que já estive. É ótimo viver na minha verdade, sem medo. Sinto-me orgulhosa, mas também sei que ainda não vou pendurar o chapéu. Tenho muito trabalho a fazer e o trabalho que tenho feito tem sido tão emocionante porque abriu minhas portas para minha espiritualidade, abraçando minha identidade, entrando mais em mim mesma e apenas explorando isso.