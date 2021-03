Deborah Secco vira assunto nas redes sociais após fazer análise do BBB21 e defender Juliette

25/03/2021 | 16:10



Deborah Secco participou do programa Encontro com Fátima Bernardes na manhã desta quinta-feira, dia 25, e fez uma análise completa dos últimos acontecimentos do BBB21! Em entrevista, a atriz citou sobre a conversa entre Viih Tube e Juliette na festa da última quarta-feira, dia 24, e deu a entender que acredita que a youtuber está agindo de má fé dentro do reality.

- Eu acho muito engraçado a Viih Tube falar que não consegue enganar, porque acho que ela está enganando todo mundo o programa inteiro. E acho que a Juliette tentou genuinamente ajudá-la. [...] Acho que a Viih Tube deixa ela falando sozinha de uma forma bem grosseira, opinou Deborah.

A artista também defendeu a postura de Juliette, que em sua opinião, se preocupa bastante em expor as suas intenções para o público.

- Acho que ela se excede às vezes nessa tentativa, ainda mais ela que está sendo pressionada por todos os lados. Ela tenta não passar por falsa e mentirosa e tenta esclarecer todas as coisas. Ela sabe que esse é um programa falado, e ela fala tudo para que o público tenha muita clareza das intenções dela.

Depois, Deborah falou sobre a conversa entre Juliette e Camilla de Lucas, e desta vez, elogiou a maneira como a influenciadora lidou com a situação.

- A Camilla é um presente ali para todo mundo. Ela é muito sensata, muito calma, ela sabe muito se colocar.

Mas ela não deixou de defender a participante paraibana mais uma vez.

- Não julgo muito a Juliette. Se eu estivesse em uma casa com todo mundo me apontando, eu também ia tentar me livrar das questões. Ia colocar para as pessoas que estão vendo, do lado de fora, que não foi bem assim que aconteceu. Porque de verdade, a Juliette não fez nada de errado. Ela está sendo massacrada por nada. Ela é uma pessoa que não fala das pessoas pelas costas, ela é uma pessoa super coerente, uma pessoa que tenta ajudar todo mundo... Talvez ela não seja agradável para todos, talvez ela seja cansativa para algumas pessoas, mas a gente não tem direito de falar mal de alguém porque essa pessoa não se encaixa no que a gente espera do mundo. A gente tem que ter muito respeito pelo jeito de cada pessoa, pela forma como cada pessoa escolhe se posicionar no mundo. Pelo menos respeito, né.

Deborah ainda admitiu que se emocionou com a performance de Gil na última festa.

- O Gil tem um carisma que nem ele imagina que tem. Ele tem um poder de tocar as outras pessoas que estão do outro lado da tela. Para mim, está sendo muito emocionante ver uma pessoa sendo ela mesma, sem tabus e sem preconceitos, dentro de um programa de televisão.

E deu seu parecer sobre os próximos passos de Fiuk.

- Eu acho que o Fiuk está muito focado em votar na Juliette. Talvez, quando ele perceber que a Juliette não sai, ele volte à votar no Arthur.

Túnel do tempo

Deborah Secco também lembrou de quando ficou 24 horas confinada no BBB8, lá em 2008.

- Foi um sonho pra mim. Passei 24 horas na casa e foi uma experiência única. Nem imagino o que seja passar esse tempo todo que eles passam, porque em um dia, eu já fiquei com muita saudade de coisas que eu não sentia saudade há muito tempo... É um lugar que mexe muito com as emoções, a energia daquele lugar mexe com a gente.

Entretanto, a estrela garante que não participaria do programa pra valer.

- Acho que não conseguiria ficar mais tempo, não. Ter que me afastar da minha família seria muito difícil.