Após fraturar o fêmur, Brooke Shields fala sobre a luta para voltar a andar

25/03/2021 | 15:10



Brooke Shields sofreu um acidente em janeiro deste ano que resultou em uma fratura bem série de seu fêmur direito e em uma entrevista para a People, a atriz falou pela primeira vez sobre o ocorrido.

Para quem não sabe, a artista acabou quebrando o osso durante a realização de um exercício físico em uma academia e ao longo da entrevista ela contou detalhes de como está sendo toda a sua recuperação e a até mesmo a luta para conseguir voltar a andar novamente.

Segundo Brooke Shields, a maior preocupação que ela viveu naquele momento era saber se ainda conseguiria movimentar os pés algum dia na vida.

- Quando os paramédicos chegaram para me colocar na maca, a sobrevivência começou. Só dizia: eu posso sentir meus dedos dos pés!, porque eu estava com muito medo de estar paralisada.

E o acidente foi tão grave e feio que ela precisou ser submetida a uma cirurgia para inserir duas hastes de metal no local.

- Uma do topo do meu quadril para baixo e outra através da articulação do quadril.

Tudo parecia estar encaminhando bem depois da cirurgia, até que a parte quebrada do fêmur da atriz saiu do lugar novamente e ela teve que passar por mais uma intervenção cirúrgica par adicionar agora cinco hastes e uma placa de metal no local. De acordo com a People, a artista foi para casa depois de duas semanas internada e acabou desenvolvendo uma infecção estafilocócica - que a obrigou a passar por outra cirurgia de emergência.

- No início, eles temeram que pudesse ser MRSA [um tipo de bactéria resistente aos antibióticos]. Mas graças a Deus não foi. Se tivesse sido, meu médico disse que teria sido uma corrida contra o tempo. É assim que você pode ficar séptico. Parecida impensável.

E depois de tantos dias de luta, teriam que vir os de glória, não é mesmo? Mas para isso, Brooke ainda está enfrentando uma verdadeira batalha para voltar a andar e optou por fazer sessões de terapia duas vezes ao dia.

- Pela primeira vez em toda a minha vida, pensei: 'Não consigo aguentar isso'. Não consigo nem ficar em pé e subir um degrau. Preciso reaprender a andar. A sensação de impotência é chocante. Eu sou uma batalhadora.

E durante a conversa com o veículo, Shields falou sobre a carreira e o quando o passo a passo vem avançando.

- Eu sou a única que conseguirá superar isso. Minha carreira também tem sido assim. Uma porta se fecha na minha cara e procuro outra. Não é diferente de como me senti quando escrevi sobre depressão pós-parto, em 2005. Esta é a minha jornada, e se isso me levasse a quebrar o maior osso do meu corpo, então a recuperação é algo que quero compartilhar. Temos que acreditar em nós mesmos e encorajar uns aos outros. Não há outra maneira de passar pela vida.

Uau! Que choque de realidade, não é mesmo!?