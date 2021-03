Sara Gilbert, do The Big Bang Theory, conta quem foi a primeira mulher que beijou

25/03/2021 | 14:10



Sara Gilbert que interpreta a cientista Leslie Winkle em The Big Bang Theory participou do programa de Drew Barrymore em seu canal no YouTube e fez uma revelação durante o bate-papo.

A atriz revelou durante um quadro de brincadeiras sobre verdade ou desafio que seu primeiro beijo em outra mulher foi em Barrymore. A atriz ficou visivelmente envergonhada, mas confirmou aos risos sobre o beijo.

- O meu primeiro beijo foi com a Drew. E olha que eu não sou dessas que beija e sai contando por aí. A Drew era a pessoa mais legal que eu já tinha conhecido e sim, foi o que aconteceu. Nós precisávamos praticar, certo? Nós estávamos apenas fazendo as nossas pesquisas.

E tudo isso só aconteceu porque Sara estava ensaiando com Drew para uma cena de filme em que participava quando as duas ainda tinham 17 anos de idade.