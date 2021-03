Yá Burihan, ex-noiva de Lipe Ribeiro, estaria vivendo um romance com jogador do Flamengo

25/03/2021 | 14:10



Segundo informações do colunista Leo Dias, Yá Burihan, ex-noiva de Lipe Ribeiro, está vivendo um affair com jogador do Flamengo, Pedro Guilherme. De acordo com fontes da coluna, os dois querem discrição e estão vivendo um romance às escondidas.

Yá e Lipe Ribeiro participaram do reality show De Férias com o Ex. Além disso, Lipe também esteve em A Fazenda 12, e o término com Yá veio logo depois que ele saiu do programa, no final de 2020 - e quando eles ficaram noivos.

Ainda segundo o colunista, Pedro Guilherme terminou o relacionamento com a estudante de Psicologia Yasmin Hastinraiter, que esteve com ele enquanto ele jogava no Fluminense, e foi essencial em sua recuperação após uma contusão em 2018.

Somente os amigos íntimos sabem sobre o romance entre Yá e Pedro. Mas, ele já deixou escapar algumas informações sobre o assunto em lives que costuma fazer jogando games.

Vale lembrar que Lipe Ribeiro foi visto em clima de romance com a cantora Anitta em algumas ocasiões!