Amiga de Zilu Camargo fala sobre estado de saúde da empresária, que está com Covid-19: - Vai sair do período crítico, mas está super bem

25/03/2021 | 14:10



Desde que contou aos fãs que acabou se infectando com o novo coronavírus, Zilu Camargo e seus filhos vêm compartilhando como segue o estado de saúde da empresária. E nesta quinta-feira, dia 25, ela compartilhou em seu Instagram o relato de uma amiga sobre como está enfrentando a doença.

Ao compartilhar a fala de Beth Susu, a ex-esposa de Zezé Di Camargo revelou que está super bem:

- Tem muita gente me perguntando sobre a Zilu, ela está bem. Falei com ela por telefone, já tem uns dez dias, e agora ela vai sair do período crítico, mas está super bem, revelou Beth.

Que boa notícia, não é mesmo?