Para BoJ, riscos das mudanças climáticas para economia estão se tornando consenso

25/03/2021 | 13:46



Os "perigos" trazidos pelas mudanças climáticas à economia estão se tornando um consenso no mercado, afirmou nesta quinta-feira, 25, o presidente do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês), Haruhiko Kuroda, em discurso no Workshop Internacional sobre Riscos Financeiros Relacionados ao Clima, organizado virtualmente pela autoridade.

Em linha com posições expressadas recentemente por outros banqueiros centrais, como o presidente do Federal Reserve (Fed, o BC norte-americano), Jerome Powell, e a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, Kuroda afirmou que a responsabilidade direta de traçar políticas para reduzir as emissões de carbono e, assim, conter as mudanças climáticas cabe dos governos.

Ainda assim, reconheceu que autoridades monetárias podem participar deste processo ao se debruçarem sobre os riscos financeiros ligados à destruição do meio ambiente.