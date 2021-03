Ventiladores de Bruno de Luca atrapalham conversa com Ana Maria Braga

25/03/2021 | 13:10



Nesta quinta-feira, dia 25, Bruno de Luca participou do programa Mais Você para falar sobre a eliminação de Carla Diaz do BBB21. Acontece que o calor acabou atrapalhando a comunicação entre ele e a apresentadora Ana Maria Braga, já que Bruno estava com três ventiladores ligados, dificultando a conversa. Ana Maria questionou:

- Tá ventando aí né, onde você está? Você está na praia?

Bruno se levantou e disse:

- Eu estou com três ventiladores, que eu estou com tanto calor.

Em clima descontraído, Ana respondeu:

- Esse é meu amigo Bruno de Luca.

O apresentador ainda tentou explicar a sua situação:

- O ar condicionado quebrou.

Mas logo Ana Maria Braga pediu para que ele desligasse os aparelhos:

- Desliga o ventilador (...) eu falei está na praia, com ventania danada. Eu não escutando o que você está falando.

Depois de desligar os ventiladores, os dois conseguiram continuar a conversa.