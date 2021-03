Parque da Cerveja Campos do Jordão tem cardápio especial para a Páscoa

Redação

Do Rota de Férias



25/03/2021 | 19:48



O Parque da Cerveja Campos do Jordão, no interior de São Paulo, preparou um cardápio especial para quem quer curtir a Páscoa (4/4) viajando. O menu, que harmoniza bebidas produzidas na região com receitas deliciosas, foi criado em parceria com o restaurante Alto da Brasa.

As combinações incluem camarão Chelly (camarão empanado no gergelim) harmonizado com o rótulo Ginger Campos do Jordão. Há também bacalhau gratinado ao molho de natas, arroz com pinhão e crisps de couve, que combinam com a cerveja de Pinhão. O pacote custa R$ 218 e contempla entrada, prato principal e sobremesa (de acordo com a escolha dos visitantes).

O Parque da Cerveja também oferece um combo promocional de entrada ao parque (que terá brincadeira de caça aos ovos de Páscoa) mais tour à cervejaria para quem quiser entender todo o processo de fabricação das bebidas. O valor do combo é de R$ 65. Os interessados podem fazer a reserva por meio do telefone (12) 3663-1952 ou diretamente no local.

Paque da Cerveja Campos do Jordão: cardápio especial para a Páscoa